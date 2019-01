Nye færger, bryllupslov og festival for regnbuefamilier: 8 ting, Ærø-redaktionen ser frem til i 2019

4) Nye og gamle festivaler i det nye år

Der er altid godt gang i festivalerne, når det er sommer på Ærø. Et par af dem, har det seneste års tid været i fare for at lukke sig selv og dermed deres velbesøgte festivaler, men Ærø Harmonikafestival og Ærø Jazzfestival klarede skærene, da nye kræfter trådte til i bestyrelserne i 11. time. Det bliver spændende at se, om de nye kræfter giver festivalerne et andet udtryk. Hvordan klarer de sig, når nye skal trække læsset?

En helt ny festival bliver også spændende at følge. Ærø Rainbow Festival, som måtte udskyde sin debut i 2018, satser stærkt på at gennemføre sin første festival for regnbuefamilier fra hele verden i 2019. Initiativtageren, Lorraine Hayles, oplevede som både sort og lesbisk at føle sig velkommen på Ærø, og det frirum vil hun gerne tilbyde regnbuefamilier som hendes egen. Det bliver spændende at se, hvor mange der tager imod invitationen.