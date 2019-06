Søby: Traditionen tro er der grundlovsarrangement på Kunsthøjskolen på Ærø onsdag 5. juni kl. 14-16.

Første punkt på programmet er indvielsen af den nye talerstol. Skabt af kunstneren Heine Kjærgaard Klausen og betalt af Ny Carlsbergfondet.

Igen i år er der mulighed for at høre tre talere med noget på hjertet. Den første på talerstolen er Viggo Mortensen, professor emeritus. En kendt skikkelse på Ærø - blandt andet som tidligere formand for Folkeuniversitetet på Ærø. De to øvrige talere er fremtidsforskeren Marianne Levinsen og Britta Schall Holberg, forhenværende minister (V). Det oplyser kunsthøjskolen i en pressemeddelelse.

De to ærøske kor, Ærøkoret ved Karsten Hermansen og Søbykoret ved Paul Nedergaard, deltager også i arrangementet. I pausen byder højskolen som sædvanlig på kaffe og kage. Og som altid er det gratis.