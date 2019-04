Ny sæson åbner i påsken: Kunstnere fra ni lande udstiller hos Ærø Kunsthal

Mere end 2.500 kunstnerne over hele verden er blevet kigget på, før Ærø Kunsthal havde fundet de kunstnere, som nu præsenteres. De fleste af dem har aldrig tidligere udstillet i Danmark.

Ærøskøbing: Med 12.000 besøgende på tre måneder blev Ærø Kunsthal en succes fra første dag efter åbningen i juni sidste år. Nu gør kunsthallen klar til at åbne dørene for en ny sæson, og det sker med en Åbent Hus-dag torsdag 18. april fra kl. 14, hvor kunstnere fra ni lande vil være repræsenteret.

- De fleste kunstnere har aldrig tidligere udstillet i Danmark, og vi har screenet mere end 2.500 kunstnerne over hele verden for at finde de kunstnere som vi gerne vil præsentere i Ærø Kunsthal, siger Beth Mohr, som ejer Ærø Kunsthal, i en pressemeddelelse.

Beth Mohr er selv uddannet fra kunstakademiet i Amsterdam og udstillede selv i første sæson.