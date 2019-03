Ny restaurationsplan: Skal skabe mere tryghed for de unge

Ærø Kommune er i gang med at udarbejde en ny restaurationsplan, som skal skabe mere tryghed for de unge og give klare linjer for, hvad en restauration kan og ikke kan.

Ærø: Ærø har aldrig haft en decideret restaurationsplan, men det bliver der nu lavet om på.

Kommunens bevillingsnævn, som har Peter Hansted (S) som formand, har lavet et udkast til en restaurationsplan, som kan læses på kommunens hjemmeside.

Her fremgår det, at kommunen gerne ser, at restauratørerne udviser socialt ansvar, at de har forståelse overfor det omkringliggende samfund, og at de især fokuserer på de unge, som nogle gange har en ung debutalder, når de starter med at drikke alkohol.

- Den nye restaurationsplan bygger på kommunens alkohol-, sundheds- og ungdomspolitik, og den er lavet dels for at lette restauratørernes arbejde, når de skal søge om bevilling, og dels for at skåne vores unge, som nogle gange har en ung debutalder, når de starter med at drikke alkohol, forklarer Peter Hansted.

Mandag den 11. marts klokken 15-17 afholdes der informationsmøde om den nye restaurationsplan på Ærø Rådhus, og her er øens restaurationer, sportsforeninger og koncertarrangører inviteret.

- Mødet bliver en slags høring, hvor vi tager en debat med øens restauratører om den nye restaurationsplan. Vi vil gerne høre, hvad de tænker om udkastet, siger Peter Hansted.

På mødet vil unges alkoholforbrug formentlig blive debatteret. Især hvordan man kan forhindre, at en onsdag i byen ikke udvikler sig til tømmermænd og fravær fra skolen om torsdagen for de unge.

- Vi vil gerne i dialog med restauratørerne om, hvordan vi skåner vores unge. I Svendborg har man for eksempel den regel, at alle under 18 år bliver sendt hjem fra restaurationerne klokken 24. I weekenderne er der endda restaurationer, hvor man slet ikke kommer ind, hvis man er under 18 år. Det sker for eksempel på Børsen. Der står dørmænd i døren, som siger til de unge, at de skal gå hjem og spille ludo, hvis de er under 18 år, fortæller Peter Hansted, der forestiller sig, at noget lignende kunne komme på tale på Ærø.

- Det er i hvert fald noget, vi skal snakke med restauratørerne om på mødet. Det vigtigste er, at de unge får så sen en debutalder med alkohol som muligt. Alle undersøgelser viser, at jo senere de unge begynder at drikke, jo mindre drikker de, når de bliver voksne, siger han.