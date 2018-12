Ny radio: Ærø Lokalradio er i luften

Ærø: Radio Diablo har netop lanceret Ærø Lokalradio, som kan høres hver søndag kl. 18-19 på FM 107,2 og via internettet på ærølokalradio.dk.

Fredag 7. december lykkedes det antennemontøren at få de sidste justeringer på plads, så Ærø Lokalradio nu er i luften med det ugentlige en-times Ærø-program. Jytte Weiss Brinks er Ærø Lokalradios lokale journalist og samarbejder med resten af teamet hos Radio Diablo om indholdet til ugens udsendelse.

- Der har manglet en radio-kanal, som udelukkende bringer historier og nyt fra Ærø. Det er derfor dejligt, at Radio Diablo nu giver Ærø en times sendetid per uge. Jeg glæder mig til samarbejdet og til at formidle alle mulige gode, pudsige, skjulte, interessante historier fra Ærø i afdelingen for stort og småt, siger journalist Jytte Weiss Brinks, Ærø Lokalradio, i en pressemeddelelse fra Ærø Turist- og Erhvervsforening.

I udsendelsen fra i søndags er der interview med formand Peter Hansen, Søby Havn, og borgmester Ole Wej Petersen (S) samt fortællinger af Erik Kromann, leder af Marstal Søfartsmuseum.