Ny jazzformand: Ærøs jazzfestival skal have flere gæster

Ærø: Ærø Jazzfestival har fået ny formand. Det bliver Mogens Kingo Eilertsen, som hidtil har været næstformand i foreningen bag Ærøs jazzfestival.

- Jeg glæder mig enormt meget til opgaven. Vi har fået en fantastisk bestyrelse med nye kræfter og nye idéer, så det bliver spændende, siger han.

Musikken vil fortsat være at finde på Andelen og Det Gamle Værft i Ærøskøbing, men måske bliver musikken mere jazzet, selvom det fortsat skal forstås i bred forstand med både bigband og blues, siger den nye formand.

Derudover handler de nye idéer blandt andet om at inddrage byen noget mere, måske med en scene mere, måske med pop op-barer. Og så skal der arbejdes mere med markedsføringen, så festivalen bliver mere synlig med et erklæret mål om at få flere gæster, siger han.

- Der har været plads til lidt flere på spillestederne. Så kan vi forhåbentlig få udvidet økonomien, så vi kan få råd til større bands. Det er klart målet af få flere igennem.

Da bestyrelsen blev konstitueret forleden, blev Karin Nielsen valgt som næstformand og Jørgen Kristensen som kasserer. Derudover sidder Louise Harder, Vagn Rottbøll og Anita Sofia Jensen i bestyrelsen. Festivalen holdes i år som altid i uge 31.