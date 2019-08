Ny informationsmedarbejder brænder for den grønne sag

Ærø: Ærø Kommune har ansat 44-årige Halfdan Abrahamsen som informationsmedarbejder på energikontoret i Marstal.

Halfdan Abrahamsen er ansat i en tidsbegrænset stilling på et halv år, og han skal blandt andet være med til at formidle el-færgeprojektet og andre grønne projekter på øen.

Han kommer fra Midtfyn, er uddannet cand.mag. i engelsk og film/tv, og han har altid brændt for den grønne sag, fortæller han.

- Jeg har altid interesseret mig for miljøet, og jeg glæder mig til at formidle alle de fantastiske projekter, der er på Ærø. Blandt andet el-færgeprojektet, som er et virkelig fedt projekt, siger han.

Halfdan Abrahamsen har lejet et lille byhus centralt i Marstal.

- Jeg er single, så jeg har jo friheden til at rykke teltpælene op, når jeg jeg vil, og det har jeg så gjort nu, siger han.

Han er glad for at bo på en ø.

- Med min uddannelse er der flest jobmuligheder i storbyen, men jeg vil gerne bo på landet, så jeg var ikke et sekund i tvivl, da jeg så stillingsopslaget på Ærø. Jeg elsker at sejle, og jeg har fritidssejlet meget i det fynske øhav og i Grønland, hvor min familie har boet i en del år, fortæller Halfdan Abrahamsen, der er med om bord, når el-færgen Ellen for første gang stævner ud af Søby Havn med passagerer torsdag morgen.

- Jeg kommer til at have en lille stand på færgen med en masse informationsmateriale. Besætningen får jo travlt med at sejle færgen, så hvis folk har spørgsmål om projektet, kan de komme til mig, siger han.

Halfdan Abrahamsen startede i sit nye job 1. august, og hans kontrakt udløber 1. februar 2020.