Ny handicapformand vil med ned i det politiske maskinrum

Christa Christensen satte sig forleden i formandsstolen for Danske Handicaporganisationer Ærø, og hun kunne godt tænke sig et tættere samarbejde med politikerne.

Ærø: Handicaporganisationerne på Ærø, der er samlet under paraplyorganisationen Danske Handicaporganisationer, har fået ny formand. På årsmødet i Danske Handicaporganisationer Ærø, der blev holdt på rådhuset i Ærøskøbing forleden, blev den siddende formand, Catharina Freudendahl, skiftet ud med Christa Christensen.

Den nye formand ser frem til at begynde arbejdet, og har som sit helt klare mål at blive en mere aktiv del af den kommunale beslutningsproces.

- Jeg håber på, at vi kan få gang i et godt og tæt samarbejde med kommunen. Vi skriver jo høringssvar, hver gang der skal tages beslutninger eller laves ting, der har indflydelse på dem, vi repræsenterer, og jeg kunne godt tænke mig, at vi kom ind over de beslutninger, inden man når frem til høringsfasen, fortæller Christa Christensen.

- Jeg kunne godt tænke mig, at vi, ligesom afdelingen i Middelfart, er med helt nede i maskinrummet, når beslutningerne blive taget, så man i det kommunale indtænker de handicappede som helt naturlig del, siger den nyslåede formand.

Danske Handicaporganisationer Ærø repræsenterer hele 34 forskellige organisationer, men kun de syv af dem er repræsenteret i bestyrelsen.