Ærø: "Sol over Ærø" kunne lyde som ærøsk version af en bornholmsk egnsret, men det er faktisk navnet på en nystiftet forening, hvis primære formål er at samle borgere på Ærø, så man får mest mulig medbestemmelse i forbindelse med planlægning af, hvor de solcelleparker, som selskabet Better Energy ønsker at etablere på Ærø, kommer til at ligge.

I en pressemeddelelse fra foreningen hedder det, at: "Foreningens primære formål er at samle borgerne på Ærø, således at medlemmerne får mest mulig medbestemmelse på planlægning omkring evt. solcelle-parker på Ærø. Såfremt det besluttes at etablere solcelleparker på Ærø skal foreningen sikre at Ærø kompenseres bedst muligt for de ulemper det måtte medføre."

Foreningen er en udløber af et informationsmøde, som Better Energy i samarbejde med Fonden Ærøs Vedvarende Energipulje arrangerede i forsommeren. Her opfordrede man netop lokale kræfter til at samle sig i en forening, som så kunne indgå i en tæt dialog med Better Energy om placeringen af solcelleparkerne og samtidig også kunne afsøge mulighederne for lokalt medejerskab af anlæggene.

Det kunne enten være i form af ejerlav i stil med dem, man kender fra vindmøllerne på Ærø eller i form af en fondsmodel, der kunne bruge afkastet fra solcellerne til at støtte det lokale foreningsliv.