Ny cykelpris: Andenplads til Ærøs cykelruter

Ærø: Da Bike Island priserne for "Bedste Cykeloplevelse og Initiativ" torsdag 28. marts blev uddelt, blev det til en andenplads til Ærøs nyeste cykelruter. Ruterne gør det muligt for både lokale og turister at køre ruter på 25 kilometer, 50 kilometer eller 100 kilometer på asfalt. Det skriver Ærø Kommune i en pressemeddelelse.

Ruterne er registreret og afmærket i samarbejde mellem Ærø Kommune og cykelklubben CC Flying Heroes. Klubben bruger blandt andet cykelruterne til løbet Ærø Rundt, der finder sted hvert år den første weekend i august.

