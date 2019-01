Marstal: Skipperparken som entreprenør Carsten Nørgaard vil etablere på den tidligere brandstationsgrund i den sydlige udkant af Marstal, kræver fra tid til anden, at der skal søges om justeringer i de gældende lokalplaner for området.

Den seneste blev for nyligt behandlet på mødet i kommunens teknik, miljø- og havneudvalg, hvor man skulle tage stilling til en ansøgning fra Carsten Nørgaard om at få lov til at ændre designet af det hegn, der skal opføres rundt om Skipperparken.

- Det, der står anført i den gældende lokalplan, er et trådhegn af den mest tarvelige slags, man kan tænke sig. Så jeg har bedt om at få lov til at sætte et andet og pænere hegn op rundt om grunden. Et hegn, der så er afsluttet for oven med nogle støbejernsroser, fortæller Carsten Nørgaard.

Han understreger dog også, at ændringen ikke kun er afhængig af en lokalplanjustering.

- Nej, der er jo også lige en del af grunden, der ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, så den skal vi også lige have dispensation fra hos Naturstyrelsen. Men vi regner med at kunne gå i gang med at opføre hegnet engang i foråret.

I lokalplanen, som den fremstår i dag, gives der tilladelse til, at der kan opføres et to meter højt trådhegn langs ejendommen, og at hvis der etableres hegn oven på støjvold, må højden ikke overskride tre meter.

Af sagsfremstillingen fremgår det, at hegnet, som Carsten Nørgaard gerne vil opføre, slutteligt vil få en samlet højde på to-en-halv meter, når man indregner den halve meter, som den planlagte top-staffage fylder i højden.

Teknik-, miljø- og havneudvalget valgte at sende hegnets nye udformning i nabohøring i 14 dage.