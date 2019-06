Marstal: Til sommer kommer der en ekstra aktivitet på lystbådehavnen i Marstal, når ægteparret Christina og Jeppe Kjelsmark åbner en minigolfbane.

Banen skal ligge ved siden af beachvolleybanen, og det er planen, at den skal åbne den 22. juni.

- Vi synes, at der var for få aktiviteter på havnen for turisterne, og derfor besluttede vi os for at prøve med en minigolfbane. Vi har entreret med et firma der hedder Happy Games, som også kommer og sætter banerne op, fortæller Jeppe Kjelsmark.

Der bliver tale om 18 flytbare baner, fordi minigolfbanen kommer til at ligge inden for kystbeskyttelseszonen.

- Banerne skal kunne flyttes, fordi de ligger i kystbeskyttelseszonen, og derfor bliver de ikke naglet til jorden, forklarer Jeppe Kjelsmark.

Banerne koster i alt 50.000 kroner, og de penge betaler ægteparret selv.

- Vi får dog et sponsorat fra Søassurancen Danmark, og vi er i øjeblikket også på udkig efter flere ærøske sponsorer. Det ville være fedt, hvis virksomhederne ville sponsorere deres egen bane. Så kunne der for eksempel være en Rise Bryggeri-bane eller en Hattesens Lakridskonfekt-bane, forklarer Jeppe Kjelsmark.

Sidste år åbnede Jeppe Kjelsmark sammen med vennen Boas Segel en mobil café i en gammel campingvogn. Bobbes Mokka hed vognen, og den kommer til at stå hele sommeren ved den nye minigolfbane.

- Boas er ikke med mere, men Christina og jeg fortsætter med at drive Bobbes Mokka. Og det bliver også derfra, at man skal leje golfkøller og bolde. Det kommer til at koste 50 kroner for voksne og 25 kroner for børn, siger Jeppe Kjelsmark.

Christina og Jeppe Kjelsmark har lejet arealet, hvor minigolfbanen skal ligge, af Ærø Kommune i foreløbigt to år.