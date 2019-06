Nu kan du blive ejer af en campingplads: Ærø Kommunes to campingpladser er sat til salg

Marstal og Ærøskøbing Camping er sat til salg hos campingmægler Hans Korsgaard. Lørdag den 15. juni er der rundvisning for interesserede købere, og Hans Korsgaard fortæller, at mellem 10-15 hold har meddelt, at de deltager på dagen.

Marstal/Ærøskøbing: De to kommunalt ejede campingpladser i Marstal og Ærøskøbing er sat til salg hos campingmægler Hans Korsgaard.

Prisen på pladserne kendes ikke, men Hans Korsgaard har vurderet pladserne for kommunen, og han er ikke interesseret i at offentliggøre prisen overfor avisen.

- Det ville ikke være fair overfor hverken kommunen eller de potentielle købere, hvis jeg offentliggjorde min vurdering, siger han.

På lørdag den 15. juni er der åbent hus for mulige købere, og Hans Korsgaard forventer at 10-15 hold vil deltage i rundvisningen på de to pladser.

- Nogle kan komme, andre kan ikke. Dem , der ikke kan komme, må komme og se en anden dag, siger Hans Korsgaard.

Der er deadline for bud den 15. august, og pladserne kan enten købes samlet eller hver for sig - og der er ikke sat en mindstepris for pladserne, fortæller Hans Korsgaard.

- Jeg har anbefalet kommunen at kigge på, hvem det er, der byder. Det betyder utroligt meget, at det er de rigtige købere, der får pladserne, siger han.

Hans Korsgaard fortæller, at den typiske køber er en person, som gerne vil have en livsstilsændring.

- Jeg plejer at sige, at den typiske køber er en skolelærer, der er træt af at få tæsk af skolebørnene, eller en sælger, der i årevis har kørt på landevejene. De har en drøm om at leve et mere morten korchsk liv, siger han.