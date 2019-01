Norsk-grønlandsk par skal instruere Ærø Festspil 2019

Ærø: Ærø Festspil har fået nye instruktører. Det kom frem, da festspillet holdt informationsmøde i weekenden. Der er tale om den grønlandske skuespiller Mikka Kleist og den norske skuespiller Svend Nyrén, som begge bor på Ærø.

I mange år har Tange Rasmussen stået for instruktionen af festspillet, men han har fået problemer med synet. Sidste år havde årets stykke, Emil fra Lønneberg, Peter Bang som instruktør. Formand for Ærø Festspil Jette Roust Iversen er glad for, at det nye instruktørpar har sagt ja til opgaven.

- Det betyder, at vi har en instruktør. Og det er jo det vigtigste, siger hun.

Makka Kleist er en grønlandsk skuespiller, mens Svenn Syrin er skuespiller og tidligere teaterchef fra Norge. Begge har lavet teater i blandt andet Grønland og er kapaciteter på deres felt, siger Jette Roust Iversen.

- For os er det en fantastisk gave, at der lander to, der har de kompetencer, på Ærø, og som vil os, siger hun.

Selv om der nu er sat navne på den vigtige instruktørpost, er der stadig mange blanke felter, der skal fyldes ud for Ærø Festspil 2019. Bestyrelsen er derfor endnu ikke klar til at melde hverken skuespil, spilletid eller sted ud.