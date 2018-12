Nej tak til jysk assistance: Ingen udsigt til p-vagter på Ærø

Ærø: Det bliver ikke med pisken, at man fra kommunalt hold vil lære bilisterne på Ærø at parkere ordentligt. På mødet i kommunens Økonomi-og erhvervsudvalg forleden, skulle medlemmerne tage stilling til, om man ville indgå et samarbejde med Sønderborg Kommune om p-vagter.

Groft skitseret havde Sønderborg kommune tilbudt Ærø kommune en samarbejdsaftale, hvor man tilbød at sende en-to p-vagter over vandet et antal gange for at foretage p-kontroller på de offentlige veje. Prisen skulle ifølge sagsfremstillingen blot udgøre udgifterne til færge, kørsel og løn til de p-vagter, man ville have til Ærø, og indtægten fra de eventuelle p-afgifter ville også tilfalde Ærøs kommunekasse.

Det var dog Sønderborg Kommunes egen vurdering, at der "næppe bliver tale om den store overskudsforretning".

Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefalede på deres møde i sidste uge, at man arbejdede videre med planerne, men den opfordring valgte et næsten enigt Økonomi- og erhvervsudvalg at se helt bort fra.

I stedet foreslog Bent Juul Sørensen (Æ), at der "iværksættes andre tiltag" "f.eks. anden adfærdregulering".

- Jeg tænker på ensrettet kørsel, så man kan køre i den ene side og parkere i den anden side af vejen. Det er af hensyn til mange af vores mindre foretninger, hvor man simpelthen ikke kan parkere lovligt. Og det er ISÆR af hensyn til bagerne. Vi har ikke en eneste bagerforretning, hvor man kan parkere lovligt ude foran. Og så har jeg den holdning, at folk, der gerne vil have p-vagter, de flytter vel næppe til Ærø, lyder det fra Bent Juul Sørensen.

Tror du ligefrem, man kan lokke flere folk til at bosætte sig på øen ved at lokke med, at herovre er der ingen p-vagter?

- Nej, men der SKAL jo være forskel på provinsen og de store byer. Har vi de samme rigide regler, som man har i de store byer, så giver det jo ingen mening at bo på landet.

For forslaget stemte samtlige medlemmer undtagen borgmester Ole Wej Petersen (S).

Det bliver kommunalbestyrelsen, der skal tage endelig stilling til sagen.