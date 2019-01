Nedtur: 2018 endte med stort minus i antallet af ærøboer

Ærø: 115 med et minus foran. Sådan endte det forgangne år, når antallet af borgere i Ærø Kommune gøres op, hvilket kommunen har gjort.

Der kom i årets sidste måned netto tre flere ærøboer, så nedgangen blev formindsket en anelse, men det er alligevel en manko, der er væsentligt større end for et år siden, hvor faldet i indbyggertallet ifølge kommunens egen statistik "kun" blev på syv for 2017.

I 2018 er der flere faktorer, der gør sig gældende, når årsagerne til det store minus skal findes. For det første langt færre tilflyttere i 2018 end året før, nemlig 450 mod 529 i 2017. For det andet døde der 125 i kommunen, hvilket er 24 flere end i 17. For det tredje matcher 23 nyfødte langt fra det flotte tal på 40 fra i fjor.

Samlet set giver det et indbyggertal på Ærø, der ved årets udgang landede på 6065. /ANDO