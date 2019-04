Nedtælling tæller op: Ellen forsinket igen-igen

- Det er rækkefølgen på de forskellige test og syn og godkendelser, der bliver ved med at drille. I den her uge skal batterisystemet testes, og før det er gjort, kan man for eksempel ikke godkende det, der hedder "power management-systemet". Men når man bliver nødt til at flytte rundt på datoerne for, hvornår man er klar til forskellige syn, kan man desværre heller ikke være sikker på, at de tilsynsførende myndigheder - klassen og søfartsstyrelsen - faktisk kan komme på netop de dage, siger projektkoordinatoren.

Det er en yderligere forsinkelse i forhold til den seneste plan, der blev justeret i slutningen af februar, efter at det havde vist sig at være en kringlet affære at få alle de nødvendige godkendelser hjem i den rigtige rækkefølge.

Ærø: Det er ikke nemt at lave en holdbar nedtælling af dagene til el-færgen Ellens jomfrusejlads, når datoen for rejsen skubbes længere frem i kalenderen, og det er netop, hvad der er sket.

Den 17. juni SKULLE have været første dag, Ærøs elfærge M/F Ellen efter planen var i drift. Den dato er nu skubbet frem til 1. juli, som nu er den første dag, man kan booke plads på færgen på Ærøfærgernes hjemmeside.Vi tæller ned til, at elfærgen Ellen er i drift, og bringer frem til jomfrurejsen små og store historier om Ellen. Første artikel i serien handlede om Søby Skibselektro og blev bragt 9. marts - med 100 dage til søsætningen. Anden artikel handlede om, at mange havde vist interesse for at blive ansat på Ellen og blev bragt 23. marts - dengang med 87 dage til søsætningen. Med den nye forsinkelse er der nu 91 dage til den store dag.

Den nye udskydelse af den endelige ibrugtagning er dog ikke af den voldsomme størrelse.

- Vores partnere meddelte i sidste uge, at man skyder overtagelsen med 12 dage, lyder det fra Trine Heinemann.

- Vi har en overtagelsesdato, der er baseret på, at man laver søprøver på de-og-de tidspunkter og officielle søprøver på de-og-de tidspunkter, hvorefter man lige skal have et par dage til at gøre skibet rent og klar til at tage imod passagerer, og den dag har længe været sat til 3. maj, men den er nu blevet flyttet til den 15. maj, og så skal Ærøfærgerne jo stadig have de her seks ugers tid til øvelsessejlads med deres mandskab. Og når først den ene dato bliver forskubbet, så skubber det jo hele tidsplanen i den gale retning, forklarer Trine Heinemann.

At der stadig står "Ellen" ved nogle af afgangene i perioden fra midt juni til 30. juni, hvis man kigger på Ærøfærgernes hjemmeside, skyldes alene tidspres på færgekontoret.

- Vi gik i gang med at rette og kontakte alle i løbet af fredagen, men nåede simpelthen ikke at blive færdige. Vi har ikke haft tid til at få det hele rettet endnu, men regner med at blive færdige i løbet af tirsdag. Vi skal ind og lave rettelser for hver eneste færge, og det tager desværre lidt tid, forklarer færgedirektør Keld Møller.

- Vi fortsætter med Skjoldnæs i den normale sejlads. Og vi har ikke flere passagerer, end at Skjoldnæs kan løfte det. Men vi er startet med at blokere, så der ikke kom flere bookinger på Ellen, og så begynder vi at sætte nye sejlplaner ind, og når det så er gjort, kan vi åbne for bookingerne igen. Så det er altså noget, der tager tid, siger Keld Møller.