Ærø: Gammeldags papirsøkort med håndskrevne noter og vinkellinealer hører fortiden til og skal derfor i fremtiden fylde mindre på uddannelserne på Marstal Navigationsskole, som i fremtiden vil satse mere på it-systemer og moderne navigationshjælpemidler. Det fortæller rektor Jeppe Carstensen til det maritime brancheblad Søfart.

- Da jeg begyndte at sejle i 1993 - og så længe er det jo ikke siden - skulle vi kunne astronomisk navigation for at føre et skib om natten. Simpelthen for overhovedet at kunne finde ud, hvor vi var henne i verden. Sådan er det jo ikke i dag. Der er jo en gps. Ligesom i biler og på mobiltelefoner. Sværere er det jo heller ikke til søs, siger han.

Den gammeldags sømand er en uddøende race, og de unge skal tiltrækkes, og det gør man ikke med de nuværende uddannelser, mener rektoren.

- Selvfølgelig er vi nødt til at snakke om deviationstabeller og at kunne anvende en vinkellineal, for det er et krav fra myndighederne, men vi kommer til at bruge væsentligt mindre tid på den slags færdigheder. Og astronomisk navigation med sekstant, som stadig står i STCW (FN's Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, red.), kommer vi højst ind på i seks timer, så gider vi ikke bruge mere tid på det pjat. Vi vil hellere bruge tid på det, der betyder noget, siger rektoren til Søfart.