Natursafari: Oplev nattergale og strandurter i Voderup i pinsen

Voderup: På gården Vesteraas i Voderup tilbyder naturvejleder Nils Ørum-Nielsen to guidede ture i pinsen. Lørdag fra klokken 10 til 11.30 er der mulighed for at opleve nattergalen. Der er i øjeblikket hele fem af slagsen i området, oplyser Nils Ørum-Nielsen.

Pinsesøndag er der strandurter på programmet, når naturvejlederen inviterer til strandsafari fra klokken 14 på dansk og klokken 16 på engelsk. Nils Ørum-Nielsen kalder det en kulturvandring ved en enestående øhavskyst.

- Vi skal smage på 20 forskellige urter af høj kvalitet. Det er lige nu, det topper, og hvor der er masser af sukker i. Det, der er mit ærinde, er at vejlede til at finde, høste og tilberede urterne, siger han.

Turen begynder fra pladsen foran turistkontoret i Ærøskøbing og koster 100 kroner for voksne og det halve for børn under 12 år.