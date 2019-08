Naturfredningsforening: - Helt rolig ved skovningen

Lokalformand for Danmarks Naturfredningsforening på Ærø, Jan Clausen glæder sig over, at Naturstyrelsen har valgt en mere nænsom tilgang til skovningen, hvilket især Drejskoven kommer til at nyde godt af.

Ærø: Selvom Naturstyrelsen har gang i skovningen med det store maskineri, er det ikke alle af styrelsens skovarealer på Ærø, der får helt samme behandling. Skovfoged ved Naturstyrelsen Anders Hersø Pedersen forklarer, at man har noteret sig, at styrelsens skove ikke skal håndteres ens.

- De fleste af skovene på Ærø er jo ikke ældre end 40 år. Det er skove som i Lille Rise og Borgnæs, hvor formålet med vores skovning er at gøre plads til nogle træer, der på sigt også kan skoves. Men Drejskoven er ældre og har den største naturværdi af de skove, Naturstyrelsen har her på Ærø, så der er det klart, at målet er noget lidt andet, forklarer skovfogeden.

Derfor holdt han tirsdag eftermiddag et møde med lokalformand for Danmarks Naturfredningsforening Jan Clausen for at fortælle, hvordan man ville gå til værks i Drejskoven. Et møde, der gjorde lokalformanden glad.

- Jeg havde på forhånd gjort mig nogle tanker om, at man kunne skabe noget større biodiversitet i Drejskoven, fordi der er noget potentiale fordi den blev ramt af stormen i '99, der lagde en masse træer ned. Og efter mødet med Anders (Hersø Pedersen, red.) kan jeg forstå, at det vil man fra Naturstyrelsens side gerne være med til, ved at lade en masse materiale ligge i skovbunden og ikke rydde op efter sig, fortæller Jan Clausen.

- Drejskoven ER speciel, fordi træerne, der væltede i stormen i '99, har fået lov at ligge som de faldt, og det har givet en masse liv.

Et andet af de tiltag, Naturstyrelsen gør i denne runde skovning, som Jan Clausen er glad for, er, at man udpeger fem træer pr. hektar skov, som man med skovningsmaskinen afbarker men ikke fælder.

- Det bringer svampe frem og skaber levegrundlag for andre dyr. I den periode, de træer blive stående, er de så spisekammer for en masse dyr. Og det synes tiltag. Det er måske ikke meget, men det viser jo, at man tænker på naturen i det arbejde, der bliver lavet, lyder det fra Jan Clausen.

Med hensyn til afbarknings-tiltaget kan Anders Hersø Pedersen fortælle, at de træer, man udvælger, står længst væk fra de stier, skovens brugere færdes på, så man minimerer risikoen for at de langsomt rådnende stammer falder på et uhensigtsmæssigt sted, når de en dag knækker.