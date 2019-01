Naturelskere på fredelig vandring på Ærø

Ærø: Torsdag 24. januar skal Folketinget behandle et forslag om at fratage Danmarks Naturfredningsforening dens ubetingede ret til at foreslå fredninger.

Siden 1937 har Danmarks Naturfredningsforening haft retten til at rejse fredningssager. Det kan offentlige myndigheder selvfølgeligt også, men da offentlige myndigheder har hensyn at tage til meget andet end naturen, som oftest økonomiske hensyn, taber hensynet til naturen ofte i konkurrencen med andre vigtige hensyn. Af den grund er det meget, meget vigtigt at Danmarks Naturfredningsforening bevarer retten til at rejse fredningssager. For Naturfredningsforeningen har kun fokus på én ting: Naturen, skriver Jan Clausen fra DN Ærø i en pressemeddelelse.

Derfor vil naturelskere over hele landet vandre for Danmarks Naturfredningsforenings ubetingede ret til at rejse fredningssager.

- På Ærø vil vi vandre fra Søbygård gennem det fredede område langs Vitsø til Søby havn. Vandringen vil starte 20. januar kl. 10 fra Søbygårds parkeringsplads. På Søby Havn vil der blive serveret kaffe og kage, fortæller Jan Clausen.