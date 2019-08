Nåede kun to måneder i jobbet: Bosætningsmedarbejder siger op og overlader jobbet til gammel kending

- Vi er da kede af, at Marianne stopper. Hun har været glad for at være her. Altså, der er ikke nogen, der smækker med dørene, jobbet har bare ikke lige været hende.

Anne Bille uddyber kort over for avisen:

"Det har været en fornøjelse at møde så mange engagerede og søde kollegaer i den korte periode jeg har været ansat hos Ærø Kommune. Jeg må desværre bare sande, at arbejdslivet i kommunal regi ikke lige er mig. Jeg elsker Ærø, og vil selvfølgelig fortsat blive boende her med min familie og kæmpe for at øen kan blomstre."

Ærø: Kun to måneder efter at hun var begyndt i sit nye job som bosætningsmedarbejder i Ærø Kommune, har Marianne Bech sagt sin stilling op. Det meddeler Ærø Kommune.

Stilling ikke genopslået

Marianne Bechs afløser er allerede fundet, og det bliver en, der kender til jobbet fra dengang, det fysisk holdt til på turistkontoret. Bjørg Dalheim var nemlig ansat i Ærø Turist- og Erhvervsforening indtil for et par år siden. Hun var med i opløbet, da stillingen skulle besættes for et par måneder siden, skriver Anne Bille i en mail til rådhuset og kommunalbestyrelsen sendt ud tirsdag.

"Med Bjørg får vi en medarbejder, der er faglig kompetent indenfor kommunikation, design/grafik og sociale medier. Herudover er Bjørg en meget dygtig fotograf," skriver hun blandt andet.

Bjørg Dalheim, som oprindeligt er fra Færøerne men har boet en årrække på Ærø, begynder mandag den 12. august i jobbet, som er tidsbegrænset i to år (nu minus to måneder) og på 30 timer om ugen. Og netop det, at stillingen er tidsbegrænset, er en af årsagerne til, at den ikke er blevet slået op på ny, forklarer Anne Bille, mens en anden er, at det er så kort tid siden, at stillingen var slået op.

- Der var kvalificerede ansøgere, som man kunne kigge på; nogle af dem, som havde søgt og var til samtale, forklarer Anne Bille.

Stillingen er en opnormering af bosætningsindsatsen og et supplement til den bosætningsmedarbejder, Joan Ammersbøll, som i forvejen arbejder med området. Den nye stilling skal evalueres efter halvandet år.