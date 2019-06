Museum tager bidder af madkulturhistorien

Ærøskøbing: Den ærøske kulturhistorie kan opleves på mange måder. Man kan cykle en tur i landskabet eller deltage i fastelavnsrend og æggekogning påskelørdag. Man kan også spise sig gennem kulturhistorien.

De to cand.mag.'er Susanne Pedersen og Mie Lund Hansen har tænkt sig at tage et par bidder. Hen over sommeren skal de sammen med Demand.dk producere fire små film om traditionelle og populære ærøske retter. Menuen er endnu ikke fastlagt. Hensigten er, at retterne skal serveres i museets nye permanente udstilling og på museets hjemmeside.

Susanne Pedersen og Mie Lund Hansen, der begge kommer fra Odense, ser frem til at smage på den ærøske mad og formidle den på TV. De er begge oprindeligt uddannet lærere og har siden suppleret med en uddannelse som cand.mag. i kultur og formidling ved Syddansk Universitet.

Projektet er sidste del af Ærø Museums projektet "Ærø - Vores ø". Første del var den nye permanente udstilling i Ærøskøbing.