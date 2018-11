Motorfabrikken Marstal på finansloven: Fabrikken får 500.000 kroner om året til iværksætterhus

Motorfabrikken Marstal får over de næste fire år en halv million kroner om året til udvikling af et maritimt iværksætterhus.

Marstal: Ejerne af Motorfabrikken Marstal jublede, da nyheden om, at de er blevet sat på finansloven kom dumpende.

Hvert år over de næste fire år får fabrikken en halv million kroner, som skal gå til udvikling af et maritimt iværksætterhus.

Lone Søndergård, der er medejer af fabrikken, er taknemmelig over, at fabrikken er kommet på finansloven, da det betyder, at håndværkerne nu kan komme i gang med at renovere den søndre ende af motorfabrikken, hvor iværksætterhuset skal være.

- For et år siden fik vi tilsagn om 1,1 millioner kroner i FLAG-midler, og men den store støtte, vi nu får, fordi vi er kommet på finansloven, kan vi nu komme i gang med at renovere den søndre del af motorfabrikken, så vi kan få det maritime iværksætterhus på benene, siger hun.

FLAG-midlerne og pengene fra staten skal dels gå til renovering og dels til lønninger. Motorfabrikken søger lige nu en projektleder og en bogholder.

- Vi kan nok godt sende Anders Johansson (K) en venlig tanke. Uden hans hjælp var vi ikke kommet på finansloven. Vi sendte ham en projektbeskrivelse, og den tog han med til forhandlingsbordet. Så det er helt klart hans fortjeneste, at vi er kommet på finansloven, siger Lone Søndergård.

Iværksætterhuset forventes at stå færdigt i maj, og huset kommer til at bestå af en række kontorer og et mødelokale.

- Det bliver sådan, at man kan leje et fast kontor eller en fleksplads. Flekspladserne er primært er for dem, der sejler eller arbejder projektorienteret, forklarer Lone Søndergård, der etablerede motorfabrikken sammen med Julie Skaar og Nina Andersen.