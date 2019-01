Det vil ikke længere være muligt at betale med MobilePay i kantinen på Marstal Skole. Eleverne må betale, som de gjorde før, fortæller skoleleder.

Marstal: Det er slut med at overføre en ti'er til kantinen på Marstal Skole med MobilePay. Betalingsappen, der gør det muligt at betale med mobiltelefonen, har nemlig givet problemer for skolens mobilpolitik, hvor telefonerne ikke er tilladt i hverken undervisning eller pauser.

- Det, vi har gjort, er, at eleverne ikke kan benytte Mobilepay. De kan betale, ligesom de har gjort før, og det betyder jo så, at så har de ikke mobilen på sig, forklarer skoleleder Karsten Solberg.

I en mail til forældrene uddyber ledelsen en præcisering, der betyder "at MobilePay ikke længere kan benyttes på skolen. Derfor skal elevernes mobiler blive i taske/mobilhotel i alle pauser."

Mobilforbuddet gælder for alle skolens elever, medmindre der i undervisningstiden er givet tilladelse af den lærer, man undervises af, ligesom 10. klasserne har den undtagelse, at de må bruge mobilen i den store spisepause.

- Vi har ikke fået respons fra forældre og forventer også, at det bliver begrænset, fortæller skolelederen om modtagelsen af ændringen af mobilreglerne.

De nye regler træder i kraft mandag d. 28. januar og evalueres løbende efter behov. Mobilepay kan stadig benyttes til at betale skolens madordning.