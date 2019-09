Mød forfatter Lone Theils og hør om hendes Ærø-krimi

Ærø: Som led i Dansk Forfatterforenings projekt "Hvem er Danmark?" rejste 20 forfattere i foråret ud for at undervise over 500 skoleelever i kreativ skrivning og historiefortælling. Forfatterne tog inspiration fra de 20 forskellige byer med sig hjem og har skrevet tekster, som nu er klar.

Krimiforfatter og journalist Lone Theils var på Ærø og har skrevet en kriminovelle fra Ærø. Hun vender tilbage til Ærø 17. september, hvor hun samme dag skal deltage i et arrangement på biblioteket og holde workshop på Ærø Friskole.

På Ærøskøbing Bibliotek kan man klokken 18.45-20.15 møde forfatteren og høre om hendes ophold på øen, og hvordan det udviklede sig til en tekst.

Projektet "Hvem er Danmark" er ifølge pressematerialet sat i søen for at skabe gode læseoplevelser og er støttet af Nordea-fonden med 2,3 millioner kroner. I de kommende måneder rækker forfatterne skrivestafetten videre: Over 500 skoleelever deltager i en skrive-workshop, og Dansk Forfatterforening udskriver i september en national skrivekonkurrence for udskolingselever i hele landet.