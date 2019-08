Mød Carsten Jensen: Stadig billetter til eksklusivt arrangement

Marstal: Der er stadig billetter at få til det eksklusive arrangement mandag, hvor du kan høre forfatter Carsten Jensen fortælle om sin roman "Vi, de druknede" og dens betydning for ham som forfatter og for Marstal.

Arrangementet finder sted mandag den 5. august på Marstal Navigationsskole kl. 17. Der er begrænsede pladser, så skynd dig at sikre dig en billet, inden der bliver udsolgt. Du tilmelder dig på https://nembillet.dk/debatteriet, og det er gratis for abonnenter af Fyns Amts Avis og billetholdere til teaterforestillingen over romanen.