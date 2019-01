Det kan være svært for lærerne at håndhæve en ny mobilpolitik på Marstal Skole, fordi eleverne gerne må bruge den til Mobilepay i kantinen og derfor har deres telefon på sig i pauser. Så måske er en justering allerede på vej, fortæller skoleleder Karsten Solberg.

- Der var en ønske om, at man kunne bruge den til Mobilepay, for det var eleverne gade for, siger han.

For alle eleverne i 4. til 10. klasse gælder, at de må bruge deres telefon til at betale med Mobilepay i kantinen. Og ifølge skoleleder Karsten Solberg er det en af årsagerne til, at skolebestyrelsen gik fra et totalt forbud til en løsning, hvor Mobilepay er en mulighed.

Eleverne på Marstal Skole skulle i efteråret aflevere deres telefoner, fordi skolen kørte et forsøg, hvor brug af mobiltelefoner var forbudt . Forsøget sluttede før jul, og siden det nye år begyndte, har en ny ordning været gældende. Den indeholder den justering, at eleverne i 4. til 9. klasse gerne må have deres telefon liggende i skoletasken, så længe den er på lydløs eller slukket. Man kan også aflevere den i det såkaldte mobilhotel.

- Det hænger ikke sammen

Mie Petersen går i 10. A på Marstal Skole og er formand for skolens elevråd. Hun siger, at rådet endnu ikke har haft tid til at mødes efter nytår, men at det er hendes opfattelse, at de fleste elever er glade for den nye ordning.

- Eleverne havde et problem med, at mobilen var låst inde, når det er deres ejendel, siger hun og tilføjer, at eleverne derimod var positivt stemte over for selve principperne i mobilpolitikken.

Men fungerer den nye ordning så uden problemer? Ikke helt, hvis man spørger Mie Petersen, som fortæller, at nogle elever går rundt med telefonen i lommen og også bruger den til andet end Mobilepay, og at de lærere, der ser det, ikke gør noget ved det.

- For eleverne er det fedt nok, men i forhold til den politik, man har vedtaget, hænger det ikke helt sammen, siger hun og anbefaler skolebestyrelsen og ledelsen at gøre reglerne klarere og fortælle lærerne, at de skal håndhæve dem i stedet for at se igennem fingre med overtrædelserne.

Og faktisk er emnet på dagsordenen til et møde i skolebestyrelsen allerede onsdag. Og Karsten Solberg er da også opmærksom på problemet. Han forklarer, at det for nogle elever kan være en vanskelig øvelse at tage telefonen med i kantinen for at bruge den til Mobilepay og intet andet. Og samtidig kan det være svært for lærerne at se, hvornår en elev er på vej til kantinen for at betale med telefonen, og hvornår telefonen er fremme med andre formål for øje. Derfor kommer der måske allerede nu en justering af politikken, forklarer skolelederen.

- Den skal være til at håndhæve. Jeg ønsker egentlig ikke, at lærerne skal gå rundt og være politibetjente. Så derfor skal det være en let og tydelig opgave, siger han.