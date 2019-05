Ministermøde: Mai Mercado ankommer til bryllupsklædt torv i Ærøskøbing

Ærø: Der er fint besøg med færgen, der ankommer til Ærøskøbing klokken 10.20. Først er det den første dansker i rummet, Andreas Mogensen, der betræder Ærø for første gang nogensinde i anledning af et foredrag i Marstal. Og lige i hælene på ham kommer børne- og socialminister Mai Mercado (K), som bliver modtaget af turist- og erhvervsdirektør Chris Hammeken.

Ministeren skal til møde med bryllupsbureauerne Global Express Weddings og Danish Island Weddings, Ærø Kommune og turistdirektøren om bryllupsturismens fremtid.

- Jeg glæder mig, siger Mai Mercado på vej op ad brostenene i Vestergade.

- Jeg har en forventning og en forhåbning om at finde fælles fodslag, siger hun om mødet på Den Gamle Købmandsgård.

Foran Den Gamle Købmandsgård venter bryllupsarrangørerne Louise Badino Moloney og Leslie Rabuchin og kommunaldirektør Allan Krogh Filtenborg og chef for sekretariat og borgerservice Anne Bille. Og på torvet står der champagneglas på et langbord med hvid dug. Der er allerede så småt gjort klar til den demonstration, som er varslet i anledning af mødet, og hvor folk er blevet opfordret til at tage deres stiveste bryllupspuds på.

- Det er dejligt. Det kan man kun blive i godt humør af, siger Mai Mercado om demonstrationen og den velkomst, der er i vente, når hun træder ud fra mødet.

Mødet ventes at være færdigt klokken 11.30, hvorefter der vil være festlige indslag, kaffe, kage og champagne på torvet.