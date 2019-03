Minister undskylder forkerte bryllupstal: - Det er simpelthen ikke godt nok, at vi ikke selv fanger fejlen

Mai Mercado har givet en undskyldning, efter at Ærøs turist- og erhvervsdirektør, Chris Hammeken, beskyldte Statsforvaltningen i at vildlede.

Ærø/Christiansborg: Børne- og socialminister Mai Mercado (K) har givet det nærmeste, man vel kommer en undskyldning fra en politiker. Den kommer i et brev fra ministeren til Ærøs turist- og erhvervsdirektør, Chris Hammeken, som for nylig anklagede Statsforvaltningen for at vildlede med ukorrekte tal for, hvor mange ansøgninger om vielse fra udenlandske par, den nye centrale enhed har behandlet inden for tidsfristen på fem arbejdsdage.

"Jeg er i øvrigt rigtig ærgerlig over, at der har været uklarheder og fejlregistreringer i forhold til forskellige tal om enhedens arbejde. Det er simpelthen ikke godt nok, at vi ikke selv fanger fejlen men skal have det at vide af udeforstående. Det er godt, at vi er blevet gjort opmærksom på problemet, og jeg kan oplyse, at der er iværksat tiltag for at sikre korrekt registrering af sagerne," skriver ministeren i brevet, som avisen har set.

Chris Hammeken svarer i en mail til ministerens sekretær:

"Tak for Mai Mercados svar. Dejligt at hun lytter, anerkender vores bekymringer og har iværksat tiltag for at sikre korrekt registrering af sagerne. Det tegner godt. Mange kommuner, virksomheder og jeg selv håber inderligt på, at Mai Mercado lykkes med at få aftalt yderligere konkrete handlinger, der kan forbedre krisesituationen for bryllupsturismen i Danmark."

Ministeren skulle fredag den 29. marts have holdt et møde med ordførerne på området om situationen i bryllupsturismen. Det møde blev aflyst på dagen, fordi hun blev syg. Der er endnu ikke sat dato for et nyt møde.