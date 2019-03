Minister efter møde med bryllupsbureauer: - Det her har aldrig været intentionen med loven

Svendborg. Børne- og socialminister Mai Mercado (K) mødtes mandag formiddag med bryllupsbureauer fra hele landet på Hotel Svendborg for at høre deres bud på, hvad der fungerer, og især hvad der ikke fungerer, efter en central enhed i Odense fra årsskiftet overtog alt kontrol af udenlandske par, der gerne vil giftes i Danmark.

Hvad er din reaktion efter at have hørt, hvor hårdt bryllupsbureauerne og bryllupsturismen er blevet presset efter den nye lov trådte i kraft 1. januar?

- Jamen, det har aldrig været intentionen med loven. Intentionen var at få lukket et hul i loven, hvor Danmark blev et land for indgåelse af proformaægteskaber, fordi det kunne give adgang til ophold for ikke EU-borgere i EU, men det har ALDRIG været meningen, at det skulle gå ud over de områder i landet, hvor der er opstået en bryllupsturisme.

- Derfor har mødet her også været en stor hjælp, hvor jeg kan høre helt konkret, hvilke udfordringer man kæmper med, og det har de været gode til at fortælle. Det er både i forhold til sagsbehandlingen, svartider og dokumenter, der skal fremskaffes.

Der står ordret i den aftale, regeringen indgik med alle de andre af Folketingets partier, undtagen Dansk Folkeparti, at den her lov ikke måtte gå ud over bryllupsturismen. Det er det jo så helt åbenlyst gjort. Hvor er det, kæden er hoppet af i forhold til intentionen?

- Ja, det spørger jeg også mig selv om. For det var den helt klare politiske intention, at det her ikke måtte gå ud over bryllupsturismen. Derfor er det også vigtigt, at vi nu tager det feedback, vi har fået her efter enheden har været i gang i godt to måneder, ind og reagerer på det. Noget af det er klassiske opstartsproblemer, der bunder i noget it, som at der ikke bliver sendt kvitteringer af sted ved modtagelse af en sag, men der er også ting, der giver anledning til, at vi må se nærmere på hele systemet og se på, om vi kan gøre det mere smidigt.

Nogle bureauer oplever, at enheden behandler alle sager med en alt for stor nidkærhed, så eksempelvis sager, hvor begge parter er EU-borgere, behandles fuldstændig, som var det par fra tredjelande, der skulle giftes. Den slags er vel ikke med til at lette sagsgangen?

- Jo, det har i hvert fald ikke noget at gøre med at opnå lovligt ophold i EU. Og at lette den sagsgang er bare et af de forslag, jeg nu tager med hjem, og som vi skal have kigget på. Men der er også ting som sagsbehandlingsfrister og dokumentationskrav, som vi skal kigge på.

Flere bureauer fortæller også, at den lovbestemte frist, som siger, at enheden inden for fem arbejdsdage skal have givet svar om, hvorvidt en sag er godkendt eller skal undersøges yderligere, ofte overskrides, eller at de slet intet svar får, medmindre de rykker for det. Er det tilfredsstillende?

- Det skal selvfølgelig følge den politiske aftale, vi indgik. For faste frister HAR jo en betydning, når der skal planlægges bryllupper. Man skal ikke vente i meget lange tider på at få en afklaring, og da især hvis man ikke har noget at skjule og bare kommer til Danmark for at gifte sig af ren kærlighed.

Hvis enheden beslutter sig for at undersøge en sag yderligere, så er der ikke længere nogen tidsramme for, hvor længe sagsbehandlingen må tage, og hvis vi antager at den nidkærhed, bureauerne har fortalt, sagerne bliver behandlet med, står til troende, bliver det vel næsten hovedreglen, at planlægning bliver umuligt for dem.

- Jamen der blev rejst forskellige bekymringer om netop de her svarfrister, og det tager jeg altsammen med hjem nu, og så skal vi have drøftet det med de andre ordførere på området. Ifølge aftalen skulle vi have haft et opfølgende møde om loven og dens konsekvenser efter et halvt år, men det møde fremrykker jeg nu, for tid er en faktor i det her.

En kilde, vi har talt med, og som har været i kontakt med enheden, fortæller, at meldingen fra en af de ansatte lød, at man var forfærdeligt underbemandet til at løfte opgaven. Har I i ministeriet undervurderet opgavens størrelse?

- Jeg har ikke indtryk af, at der er en underbemanding, men det er også en af de ting, vi skal kigge på nu.

Men alt det, I nu skal til at have kigget på, er vel noget, der skal gå relativt hurtigt. Vi er jo på vej ind i højsæsonen for de her virksomheder, og hvis I skal til at lægge arbejdsgange om og måske tilføre nyt mandskab, begynder det jo at blive en større operation.

- Tid er en faktor, og det er også derfor, vi indkalder ordførerne hurtigst muligt.

Hvornår er det?

- Når ordførerne kan, men der bliver formentlig sendt en invitation ud allerede i dag eller i morgen. I hvert fald inden for et par dage.