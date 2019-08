Miljøskibet Marie Miljø på vej til olieudslip i Det sydfynske øhav

Der har været et olieudslip i farvandet mellem Ærø og Langeland, som forsvarets miljøskib Marie Miljø nu er på vej for at undersøge. Synderen til olieudslippet er ikke fundet endnu, siger vagthavende ved Forsvarets Operationscenter.

Ærø/Strynø/Langeland: Fredag blev der observeret et større olieudslip i havet mellem Ærø, Strynø og Langeland.

Ifølge Allan Jydemand Mortensen, der er vagthavende officer i Forsvarets Operationscenter, der arbejder tæt sammen med JRCC (Joint Rescue Coordination Ventre), er der tale om et område, der strækker sig cirka 12-14 kilometer i længden og cirka 10 meter bredden.

- Vi blev alarmeret af flere civile, som havde set en dieselolieforurening i området omkring Rudkøbing, Siø og sydvest for Strynø. Vi har sendt F16-fly, som i forvejen var på vingerne, til området, så de kunne tage billeder af forureningen, og vi har netop bedt forsvarets miljøskib Marie Miljø om at sejle til området, for at vurdere, hvor alvorligt udslippet er, forklarer han.

Marie Miljø vil højst sandsynligt tage prøver af den lækkede dieselolie, så man kan vurdere, om det kan lade sig gøre at rense op i havet, og om man kan finde synderen til udslippet.

- Hvis laget er meget tyndt, vil det fordampe. Så vil det ikke kunne lade sig gøre at rense op, forklarer Allan Jydemand Mortensen.

Forsvaret ved endnu ikke, hvem synderen er, men både hjemmeværn, indsatsleder og politi arbejder på sagen.