Marstal: Det er ikke kun biler, der har været udsat for hærværk i løbet af weekenden i Marstal.

Ifølge politiets døgnrapport, har ukendte gerningsmænd på et tidspunkt mellem lørdag klokken 11 og mandag klokken 10 kastet en brosten igennem et køkkenvindue i et sommerhus i Søndergade. Der er ingen tegn på indbrud i huset, fremgår det af døgnrapporten. /ANBI