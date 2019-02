Mere hård kystsikring: Nye bølgebrydere kan være på vej til Eriks Hale

Juletræer er ikke nok, der skal også hård kystsikring til for at fremtidssikre Eriks Hale. Det mener både en juletræsaktivist og borgmester Ole Wej Petersen (S). Svendborg Kommune er så småt i gang med sagssbehandlingen.

Eriks Hale: En af de anonyme aktivister, som har været med til at anlægge og nu også forlænge den anderledes kystsikring med brugte juletræer, mener at juletræerne ikke er tilstrækkelig. For den anden vej er der brug for en hårdere form for kystsikring for at sikre landtangen mod gennembrud, mener han.

- Der er flere steder, hvor det er ved at brække igennem. Juletræerne virker jo på indersiden af havnen. Men der, hvor det er ved at bryde rigtig igennem, er noget, der skal beskyttes med t-høfder mod Østersøen. Der hvor man tog nogle høfder i land for 10-12 år siden og aldrig fik lagt nogle nye ud, er det lige ved at brække igennem, siger han.

Det er kommet aktivisten for øre, at borgmester Ole Wej Petersen (S) godt kan se fornuften i at anlægge nogle nye høfder, og at han skulle være ved at skillinge sammen til formålet. Den indstilling roser aktivisten.

- Det har der været en velvilje til i rigtig lang tid. Det, der har været vores problem, var, at vi rent lovgivningsmæssigt ikke havde lov til det, siger borgmesteren selv.