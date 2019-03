Menighedsråd i chok: Sognepræst Regnar Møller Nielsen siger op

Marstal: Ærø mister nu nok en præst. Det står klart, efter sognepræst ved Marstal Kirke i går indgav sin opsigelse til menighedsrådsformand Kirsten Svane.

- Vi er lidt i chok. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Det bliver et stort, stort savn for os, at han forlader os, lyder det fra Kirsten Svane.

- Regnar er et unikt menneske, som har taget sig af alle mellem himmel og jord her på øen. Han er præst med stor "P", så han efterlader et hul, der bliver meget svært at fylde, lyder vurderingen fra menighedsrådsformanden.

Kirsten Svane erkender, at det selvfølgelig var en ekstra hård besked at få, da Ærø i forvejen netop har mistet en anden præst, da Jeppe Sørensen tidligere på året valgte at fratræde stillingen i Ærøskøbing for sammen med sin familie at flytte til Falster.

- Og det er jo lidt det samme, der sker her. Regnar siger op, fordi hans Martin (Møller Nielsen, Regnars mand, red.) har fået arbejde på Bornholm. Så det er altså ikke, fordi vi oplever en faneflugt af præster fra Ærø, understreger Kirsten Svane.