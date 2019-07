Ærøskøbing: Fredag aften bliver der spillet op til rock'n'roll-bal på Landbogården, når musiker Mek Pek sammen med sit band The Debitors bestående af guitarist Mads Fogt og trommeslager Jens Daugaard gæster spillestedet.

Frontmanden selv giver den på gulvbas.

- Det bliver med et repertoire af egne numre, men fortrinsvis 50'er rock'n'roll og lidt blues, forklarer Mek Pek.

Koncerten starter klokken 21.30 og billetterne, der koster 100 kroner plus gebyr, kan enten købes ved ticketmaster.dk eller i døren på selve aftenen, hvor prisen så er 150 kroner.

Eller man kan lægge vejen forbi pop-op-butikken Linen by Krebs på havnen i Ærøskøbing, som også sælger billetter, og hvor man som en lille akustisk opvarmning fredag fra 14 til 16 kan høre Mek Pek spille, hvad han selv kalder rock'n'hør, for at passe ind i butikkens udvalg af hørtøj. (pebp)