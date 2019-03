Medlemmerne forsvinder: Maritimt Center Ærø vil arbejde tæt med andre foreninger

Ærø: Fredag gjorde Maritimt Center Ærø status over 2018. Det skete i Marineforeningens Hus i Marstal, hvor 35 af foreningens medlemmer var mødt op for at høre formand David Thomas aflægge beretning.

- Det har været et godt år. Men vi lider lidt under, at vores medlemmer falder fra. Ingen af os er unge længere, og vi kan se, at der er et "naturligt" frafald af medlemmer, fortæller David Thomas, som dog også på generalforsamlingen skitserede de tiltag, som centeret vil involvere sig i i 2019.

- Først og fremmest har vi en stor opgave med at hjælpe til i Marstal i forbindelse med Fyn Rundt, sammen med en masse andre foreninger. Jeg tror, et tættere samarbejde mellem øens foreninger er vejen frem, hvis vi skal holde øen kørende, fortæller David Thomas.

Mellem de andre ting, som Maritimt Center Ærø vil været involveret i i 2019, er også Ærødagen, som i 2018 var en stor succes for centeret.

- Og så kommer vi naturligvis også ind over afleveringen af Bonavista til Nationalmuseet her i foråret, fortæller formanden.

Regnskabsmæssigt blev 2018 fornuftigt år for centeret.

- Jeg vil ikke give et tal, men lad os bare sige, at vi flyder, og der er penge i lasten. Den er ikke fuld, men der ER penge, siger David Thomas med et smil, og indrømmer gerne, at den "ikke fyldte last" hænger sammen med det svindende antal medlemmer.

- Det er klart, at i takt med, at medlemmerne falder fra, så falder vores indtægter også.

På valg var to medlemmer, Mark Ambech og Søren Ørnstrup Clausen, der begge valgte at fratræde bestyrelsen, og i deres sted indtrådte i stedet Mie Stenbæk og Preben Skov.