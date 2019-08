Medlem af Socialdemokratiet på Ærø Bjarne Mahler Schou har i en mail opfordret partiets hovedbestyrelse til at bede borgmester Ole Wej Petersen til at gå af som borgmester. Årsagen er ledelsesstil og manglende vilje til at søsætte nye projekter, siger han. - Det er grænseoverskridende, siger borgmesteren.