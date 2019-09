Marstals pokalindsats gav genlyd i Fodbolddanmark: AGF, de (næsten) druknede

Marstal: Det gav genlyd i hele (Fodbold)danmark, da amatørerne fra Marstal/Rise var få minutter fra den største pokalsensation i nyere tid mod mægtige AGF.

Aarhus Stiftstidendes mand på Marstal Stadion, Kim Robin Graahede, refererede i sin reportage "Tæt på pokal-exit på Ærø: AGF, de (næsten) druknede" til Carsten Jensens Marstal-epos og byens tidligere storhed med pulserende sømandsliv og bredskuldrede sømænd.

- Ok, der findes fortsat bredskuldrede mandslinger her på sydsiden af Ærø, lidt over en times sejlads med motoriseret færge fra "fastlandet" Fyn, og én af dem hedder Mathias Grydehøj. Denne mandsling af en midtstopper sendte onsdag aften sin ø, sit hold ud på lidt af en drømme-sejlads, da han kort før pausen mod superligamandskabet AGF, dem fra Aarhus, bragte Marstal/Rise foran i pokalbraget på Marstal Stadion, skrev han og tilføjer, at der til sidst blev vist vej på søkortet af indskiftede rutinerede kræfter.

Bold.dk skrev, at AGF var tæt på en fiasko, mens Jyllands-Posten mente, at aarhusianerne var på vej mod et pokalchok, der gav mindelser om Brøndbys nederlag til jyllandsserieholdet Skagen i 1987.