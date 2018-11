Marstal Skole mobilfri lidt endnu: Forsøg fortsætter indtil jul

Ifølge skolebestyrelsen er de fleste positive over for forsøget med mobilfri skole, som nu indtil videre fortsætter indtil jul.

Forsøgsordningen, der betyder, at eleverne skal aflevere deres telefoner, når klokken ringer ind, er nemlig forlænget, så den ikke slutter 30. november som planlagt men derimod løber indtil juleferien. Det skriver skoleleder Karsten Solberg på vegne af skolebestyrelsen i en besked på skolens intranet efter et møde i skolebestyrelsen forleden.

Meningen er, at forsøget skal evalueres i perioden fra den 30. november til 15. december. Det gøres blandt andet ved, at skolens medarbejdere vil give deres anbefaling på næste fællesmøde, og ved at elevrådet gør det samme. Endelig vil skolens ledelse besøge alle de involverede klasser og høre elevernes feedback på forsøget og deres anbefalinger.

Endelig vil skolebestyrelsen vedtage den nye mobilpolitik på sit skolebestyrelsesmøde den 18. december, og den nye politik vil blive meldt ud lige inden juleferien.