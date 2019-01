Marstal Idrætsforening mangler frivillige og sponsorer

Marstal: Marstal Idrætsforening (MIF) vil gerne have flere frivillige og sponsorer. Derfor inviterer foreningen til møde mandag den 21. januar, hvor bestyrelsen vil fortælle interesserede, hvad de frivillige kan hjælpe foreningen med. Det fortæller den snart afgående formand, Lennart Mogensen.

- Vi vil gerne have inddraget de unge fodboldspilleres forældre, for nogle gange kan vi stå og mangle nogle frivillige hænder, for eksempel til Grollefesten. Det er ikke så meget til bestyrelsesarbejde, men mere ad hoc-opgaver, og det vil folk gerne, fortæller han.

De frivillige er mandag aftens hovedfokus, og her vil der også være en konsulent fra DBU Fyn til stede. På en senere seance vil emnet være, hvordan MIF får flere til at ville sponsorere og - mindst ligeså vigtigt - til at blive ved med at støtte klubben.

- Vi oplever, at sponsorer falder fra, fordi de ikke synes, de får så meget ud af det, som de havde regnet med. Så vi spørger, hvad vi kan gøre for dem.

Mødet mandag aften foregår i MIF's klubhus klokken 18 til 20./ANDO