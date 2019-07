Magisk musik: Trio Vitruvi på Søbygaard

Søby: Walentin, McKenzie, La Cour, medlemmer af Trio Vitruvi, genbesøger Søbygaard onsdag den 31. juli.

De har allerede spillet på kammermusikkens mest estimerede scener som Carnegie Hall i New York og Wigmore Hall i London med efterfølgende formidable anmeldelser, fremgår det af en pressemeddelelse fra Søbygaards Venner.

Trioen, som har vundet P2´s kammermusikpris, debuterede i 2018 fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium med professor Tim Frederiksen som lærer foran en propfyldt koncertsal. De har i år udgivet en CD for det internationale marked: Trio Vitruvi plays Schubert.

På aftenens program er to triomesterværker af Clara Schumann og Franz Schubert.

Billetter har en pris for voksne og en særpris for børn under 16 år.

De kan købes via Ærø Turistbureau, Ærøskøbing tlf. 62521300 og Søbygaard (dagligt kl. 10-16) tlf. 62581676.

Resterende billetter sælges ved indgangen én time før koncerten, som starter klokken 19.30.