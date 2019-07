Lokaldebat: Det fremgår af Fyns Amts Avis, at Region Syddanmark vil afskaffe mammografibusserne, som i dag bl.a. betjener Ærø, og at ærøske kvinder for fremtiden sandsynligvis skal til Svendborg for at blive scannet for brystkræft.

Beslutningen er endnu ikke taget, og vi må her fra øen forhindre dette.

Beslutningen i regionens sundhedsudvalg er uden skelen til de specielle forhold for Ærø.

Der er de sidste år snakket rigtig meget om, hvorledes man kan trække opgaver hjem til vores sygehus, så borgerne kan få ordnet så mange ting som muligt her på øen - eventuelt på sygehuset - og undgå besværlig rejsetid.

Om vi her på øen fremover skal have besøg af bussen eller have et fast screeningssted, må drøftes i forbindelse med det fremtidige samarbejde mellem Ærø og Regionen om udviklingen af sundhedsvæsenet på Ærø. Her også om udviklingen af det telemedicinske område.

Indtil da skal busserne køre.

Personalet, som arbejder i busserne, skal have ordentlige arbejdsforhold. Dette må kunne klares i samarbejde med sygehuset.

Vi vil drøfte dette med vort medlem af Regionsrådet, Vibeke Syppli Enrum.

Enhedslisten på Ærø