Lod en mand gå hjem med et ulovligt våben: Ærøsk politimand dømt for ikke at have opfyldt sin pligt

Ærø/Svendborg: Da en ærøsk politimand i sommeren 2017 lod en mand gå hjem fra politistationen i Ærøskøbing med et jagtgevær, som manden havde tænkt sig at indlevere under en frit lejde-aktion, begik betjenten en kæmpe fejl.

Det må politimanden sande, efter han fredag den 22. marts er blevet idømt 10 dagbøder af 200 kroner ved Retten i Svendborg, fordi han ikke har opfyldt sin pligt som politimand.

Retssagen mod den ærøske politimand begyndte fredag den 15. marts, hvor det kom frem, at politimanden havde haft besøg af en mand på politistationen i Ærøskøbing, som ville aflevere et jagtgevær under en frit lejde-aktion. Manden gav udtryk for, at han var ked af at skulle af med våbnet, og politimanden sagde derfor til ham, at han kunne forsøge at søge om våbentilladelse. Manden tog derfor våbnet med hjem, og da han kort tid efter søgte om våbentilladelse, viste det sig, at våbnet nogle år tidligere var blevet stjålet under et indbrud i Aalborg. Det vidste hverken manden eller betjenten dog ikke noget om, da borgeren havde købt våbnet igennem Den blå avis.

Politimanden blev sigtet i sagen, fordi han ikke havde konfiskeret våbnet, da manden kom med det på politistationen.