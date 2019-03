Livet på landet: Maiken og Ole vil lære andre at drive en økologisk Morten Korch-bondegård

Maiken Christoffersen og Ole Baundal købte deres bondegård for et år siden. Nu er de i gang med at omdanne den til et mindre økologisk landbrug. Drivhuset i baggrunden har de bygget i vinter. Det har kostet 10.000 kroner og en hulens masse timer, som Ole udtrykker det. Foto: Katrine Becher Damkjær