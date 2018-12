Marstal: Marstal Idrætsforening (MIF) skal have ny formand. Lennart Mogensen går nemlig af som formand efter ni år, når der er generalforsamling til marts. Det skriver han i sin klumme i det nyeste nummer af MIF's klubblad, "Mod nye mål".

"Tiden tillader simpelthen ikke at have så mange bestyrelser at vagetage. Jeg ville være gået for 2 år siden, men dengang valgte andre at gå, og så ville det være for stor en udfordring for en bestyrelse at starte uden en gennemgående person. Men nu er det ganske vist, og jeg håber, at nogen vil påtage sig dette spændende hverv," skriver han blandt andet.

Ifølge Lennart Mogensen er en af de store opgaver for den kommende bestyrelse og formand at søge fondsstøtte til at etablere den kunststofbane, som Ærø Kommune har bevilget 500.000 kroner i støtte til. MIF har tidligere fået et tilbud på 3,8 millioner kroner for en bane. /ANDO