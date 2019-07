Strandbyen: For det ikke kunstkyndige øje kunne man snildt tro, man stod over for et 12 meter langt værk af en hidtil ukendt, men ikke ueffen kunstner, der har givet los på alle hæmninger, og bare trykket alle farvepedaler i bund.

Og det er ikke helt forkert, lige udover at der ikke er tale om en enkelt kunstners værk, men hele syv kunstnere, der står bag plankeværksværket her i Strandbyen. Syv børnekunstnere vel at mærke, der bare har fået lov til at folde sig helt ud med spraydåser og en sund, uortodoks tilgang til farvepaletten.

- Vi startede egentlig med at lave noget stort, hvor vi ville skrive noget med de sorte og hvide farver, men så endte det med det her, fortæller Emil Hoffmann, mens han kigger på værket, der løber langs bedsteforældrenes sommerhus her ved havnen i Strandbyen.

- Her henne er det en Pikachu, der er blevet skudt i hovedet, supplerer Morten von Elbwert, og peger hen på en del af værket, hvor den japanske tegnefilmsfigur ganske rigtigt kan ses med et rundt hul midt i panden.

Så I startede med at ville lave noget stort, men så endte det mest med, at I lavede lidt af hvert og til sidst var det hele dækket med farver?

- Ja, lyder svaret samstemmende fra det unge kunstnerkollektiv.