Kunne prisen nu passe?: Nej, gadebelysningen blev faktisk dyrere for Ærø Kommune

Ærø Kommune havde håbet på en lavere pris for tilbagekøbet af gadebelysningen, men en granskning viste, at prisen faktisk burde være godt 700.000 kroner højere. Efter en forhandling med SE landede man på halvdelen.

Ærø: Den gade- og vejbelysning, som Ærø Kommune i oktober måned sidste år købte tilbage af forsyningsselskabet SE, er med et pennestrøg blevet 363.000 kroner dyrere. Det skyldes, at kommunens revisor, BDO, har gennemgået beregningerne, som lå til grund for værdiansættelsen, og har fundet, at SE havde brugt en forkert afskrivningsperiode for en del af anlægget. Det betød, at prisen blev hævet fra 5,4 millioner kroner til 6,1 millioner kroner. Kommunen og SE er så i en forhandling nået frem til, at man deles om prisforøgelsen, så kommunen "kun" skal af med 363.000 kroner ekstra.

Sagen blev diskuteret i kommunalbestyrelsen onsdag aften, og her forklarede formand for det tekniske udvalg Lennart Mogensen (V), at kommunen var i tvivl, om man havde brugt de rigtige beregninger, og havde derfor bedt revisoren om at gennemgå dem.

- Set i bagklogskabens lys skulle vi måske ikke have gjort det, for som det fremgår, blev det til deres fordel, for de havde faktisk mere til gode, end de havde krævet af os, sagde han og tilføjede, at udgiften kan findes i driftsbudgettet, så det ikke er penge, kommunen skal hive op af kassen.