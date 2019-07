Ærø: Mandag eftermiddag var Ærø Søredningsforening atter på havet for at hjælpe en nødstedt sejler. Denne gang drejede det sig om en tysk lystsejler, som sejlede i en 11 meter lang træbåd og som havde problemer med at styre vest for Ærø. Sejleren kontaktede derfor JRCC (Joint Rescue Coordination Centre), som sendte Ærø Søredningsforening ud for at hjælpe.

"Der var ganske meget vind, da Erria kom ud ved den sydlige anduvning ved Marstal kl. 16.57, så det blev en rigtig urolig tur til området vest for Skjoldnæs. Kl. 17.55 var Erria Rescue i området og kontaktede igen den nødstedte sejler og fik en frisk position, der var lige nordvest af Skjoldnæs," skriver Erik Bjørn Sørensen fra Ærø Søredningsforening i en pressemeddelelse. Da Erria Rescue fandt lystsejleren, fik besætningen kastet et slæbetov om bord på sejlbåden og begyndte med fire-fem knob at slæbe den nødstedte sejler ind mod læ ved Skjoldnæs Fyr og videre mod Søby.

Bådene ankom til Søby Havn omkring klokken 19, og efterfølgende var der tid til en snak med den tyske lystsejler, skriver Erik Bjørn Sørensen i pressemeddelelsen. "Efter at Erria Rescues besætning havde fået fortøjet sejlbåden, havde man en rigtig god snak med besætningen om deres oplevelse - de var meget taknemmelige og glade for den hjælp, de havde fået fra Ærø Søredningsforening."

Efterfølgende sejlede Erria Rescue hjem til Marstal, hvor man var fremme cirka klokken 21.

JRCC bekræfter at have sendt Ærø Søredningsforening ud på redningsopgaven.