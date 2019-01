Kun to ansøgninger: Fond gemmer overskud til næste år

Ærøskøbing: Fonden "Karl Bernhard Wallentin Hansen og hustru Edith Hansens Mindefond" har nu gennem 23 år støttet institutioner og foreninger, der arbejder med bevarings- og museumsformål i Ærøskøbing by.

I år har fonden uddelt to portioner, fortæller fondens formand, Lars Ole Gjesing, til avisen. Flaske Peters Samling har modtaget 12.500 kroner til at male vinduer for i fortsættelse af den igangværende bygningsrenovering.

Bymøllefonden har modtaget 9.000 kroner som bidrag til arkitekthonorar, idet man arbejder på at skitsere et renoveringsprojekt. Flere ansøgninger var der ikke i år, så Wallentins Fond har kunnet gemme 7.500 kroner til næste års uddeling.